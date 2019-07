Gironde : un homme retrouvé mort sur une plage de Royan

Vers 17h30 mercredi, une femme se dirige vers les sauveteurs, sur la plage de la Grande Conche, située à Royan, en Gironde. Inquiète, elle signale la disparition de son mari, âgé de 74 ans et parti se baigner un peu plus tôt. Le corps de ce dernier a finalement été découvert inanimé quelques minutes plus tard, rapporte Sud-Ouest.

Probablement victime d'un arrêt cardiaque

C'est un pratiquant de paddle qui a d'abord aperçu le corps du septuagénaire en train de flotter au large, alors que ce dernier avait décidé d'effectuer quelques longueurs hors de la zone surveillée.

Les pompiers et le Smur (Service mobile d’urgence et de réanimation), qui n'ont pas réussi à le réanimer, semblent privilégier la thèse d’un arrêt cardiaque dans l’eau.