Fresnes : un détenu retrouvé mort dans sa cellule, trois jours après son arrivée

Un décès de plus. Un détenu ayant ingéré de la drogue est décédé à la maison d'arrêt de Fresnes, ce qui a conduit à l'ouverture d'une enquête pour recherche des causes de la mort, a appris l'AFP jeudi 17 novembre de sources proches du dossier. Le détenu, âgé de 31 ans, a été trouvé mort le 15 novembre dernier par son codétenu dans sa cellule du quartier des nouveaux arrivants de la maison d'arrêt, selon une source pénitentiaire. Il était arrivé dans l'établissement trois jours plus tôt, le 12 novembre.

Selon les premiers éléments de l'enquête, il serait arrivé au centre pénitentiaire dans un état préoccupant après avoir ingéré "beaucoup de drogues" et serait mort d'une overdose, indique une source proche du dossier qui précise que des médecins l'avaient examiné.

3 morts à Fresnes depuis janvier 2022

Une information judiciaire pour recherche des causes de la mort a été ouverte, a confirmé jeudi le parquet de Créteil sollicité par l'AFP, ne donnant pas plus de détails sur ce décès. Au moins deux autres détenus sont décédés à Fresnes depuis le début de l'année, dont Théo, 28 ans, trouvé mort le 11 janvier dernier, nu, recroquevillé au sol dans sa cellule jonchée de détritus et avec le fenêtre ouverte. Il souffrait de troubles psychiatriques lourds. Dans le cas de Théo, un rapport de l'Inspection général de la justice (IGJ), révélé fin janvier par le journal Marianne et consulté par l'AFP, avait évoqué "un empilement de manques et défaillances", provoquant une dégradation rapide de son état de santé.