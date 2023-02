Eure : une enquête ouverte après le décès de deux enfants ukrainiens

Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte après le décès de deux enfants ukrainiens tombés dans un bassin de rétention dans l'Eure, a-t-on appris samedi auprès du parquet d'Evreux. Un frère et une sœur, âgés de 7 et 12 ans, appartenant à une famille ukrainienne hébergée depuis peu en France, jouaient à proximité de ce bassin de rétention à Grand Bourgtheroulde vendredi avant de se retrouver dans l'eau, a-t-on indiqué de même source, confirmant une information de Paris-Normandie.

Les circonstances du drame "sont en cours d'élucidation", a-t-on ajouté de même source, précisant que le bassin de rétention disposait d'un mécanisme de fermeture.

Une tentative de réanimation

D'après les informations du journal quotidien, le parquet estime que les enfants ne pouvaient pas sortir de l'eau. Toujours selon Paris-Normandie, la petite sœur âgée de 5 ans a alerté le père, qui a lui directement contacté les pompiers par téléphone. Les deux enfants ont été déclarés morts par l'équipe médicale, après une tentative de réanimation.

En octobre dernier, l'État estimait à 10.000 le nombre de réfugiés ukrainiens qui ont quitté la France après le début de l'invasion russe de l'Ukraine pour retrouver leur pays d'origine.