Essonne : un policier condamné pour viol interpellé après 10 jours de fuite

Un policier de 45 ans, condamné en septembre pour viols par la cour d'assises de l'Essonne et qui était en fuite depuis le 8 mars après une nouvelle plainte, a été interpellé lundi, a-t-on appris auprès du parquet d'Evry. Le fonctionnaire de police est visé par une plainte de sa compagne évoquant "des violences conjugales qui auraient eu lieu dans la nuit du 3 au 4 mars" et pour lesquelles elle s'est vu délivrer deux jours d'incapacité totale de travail (ITT), selon le ministère public.

Condamné à 10 ans de réclusion criminelle

Condamné le 12 septembre dernier à 10 ans de réclusion criminelle pour des viols, agressions sexuelles et violences à l'encontre de trois compagnes, le policier avait fait appel et avait été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 10 novembre. Alors qu'il avait été à nouveau placé en garde à vue après la plainte déposée par sa compagne le 5 mars, le mis en cause avait été transporté à l'hôpital et sa garde à vue avait été levée car "incompatible" avec son état de santé, a précisé le parquet.

"Deux ou trois heures plus tard, il a prétexté vouloir aller aux toilettes et a pris la fuite", a poursuivi cette source. Le policier est actuellement en rétention judiciaire "dans l'attente de sa présentation au juge d'instruction", selon le parquet.