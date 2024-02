Essonne : un automobiliste tué par balles par un homme à trottinette

Un individu à trottinette a ouvert le feu et tué un automobiliste ce mercredi, aux alentours de 8 heures du matin, à Ris-Orangis, en Essonne. Le parquet d'Evry indique que le suspect a tiré une dizaine de fois sur l'homme. Selon les informations du Parisien, la victime se trouvait sur un parking à proche de la place du marché de la commune. L'automobiliste est mort sur place et n'a pas pu être sauvé par les secours. Une enquête a été ouverte pour assassinat et confiée au service interdépartemental de police judiciaire (SIPJ) de l'Essonne.

Joint par l'AFP, le maire socialiste de Ris-Orangis, Stéphane Raffalli, indique que l'homicide s'est déroulé sur la route de Grigny, à proximité du marché. "De mémoire d'élu local, je n'ai jamais eu à connaître une situation comme celle-ci", se désole-t-il.

Deux hommes abattus en pleine rue en quelques jours

Il y a trois jours, une autre fusillade a eu lieu en pleine rue dans l'Essonne et a également fait un mort. Dimanche 11 février, en début de soirée, un homme de 28 ans a été tué par arme à feu à Dourdan, à l'ouest du département. Une enquête a été ouverte pour "homicide volontaire en bande organisée" et confiée à la section de recherche de Paris, a précisé le parquet d'Evry, confirmant une information du Parisien.

La circonstance aggravante de bande organisée a été retenue par le parquet "parce qu'à cette heure, des éléments laissent à penser que plusieurs personnes sont susceptibles d'être impliquées", précise encore cette source. L'usage d'une arme à feu peut également présumer, à ce stade des investigations, d'"une structure et une organisation dans le mode opératoire".