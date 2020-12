Essonne : deux écoles incendiées à Etampes en moins d'une semaine

Une enquête a été ouverte après l'incendie suspect d'une école maternelle dans la nuit de samedi à dimanche à Etampes, le deuxième en moins d'une semaine dans cette ville de l'Essonne, a-t-on appris mardi auprès du parquet d'Evry. Ces faits font l'objet d'une "suspicion de préméditation", a précisé le parquet à l'AFP.

Des policiers ont été pris à partie par une quinzaine d'individus qui leur ont jeté des pierres alors qu'ils sécurisaient les abords de l'établissement, a par ailleurs indiqué à l'AFP une source policière. Aucun blessé n'est à déplorer.

"On ne sait pas si (les deux incendies) sont liés"

Trois classes ont été en partie détruites, a ajouté la mairie de cette commune de moins de 30.000 habitants sur sa page Facebook. La municipalité a rappelé qu'une autre école maternelle avait été incendiée à Etampes le soir du réveillon de Noël. "On ne sait pas si (les deux incendies) sont liés", le premier n'étant a priori le fait que d'un seul individu, a déclaré la même source policière.

Des renforts départementaux de la police nationale ont été envoyés à Etampes et y resteront "aussi longtemps que nécessaire", a de son côté fait savoir la préfecture de l'Essonne à l'AFP. "On a affaire à un événement d'une extrême gravité. S'en prendre de la sorte à une école de la République est un acte ignoble et inadmissible", a déclaré le maire de la ville Franck Marlin (LR), qui a fustigé le manque d'effectifs des forces de l'ordre à Etampes, "surtout en cette période de couvre-feu".