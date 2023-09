Enfant retrouvé mort à Perpignan : son père mis en examen pour meurtre

Le père du garçon de sept ans retrouvé mort jeudi à Perpignan a été mis en examen pour meurtre sur mineur de 15 ans et pour tentative de meurtre sur ses deux filles, âgées de trois et quatre ans, a-t-on appris dimanche auprès du parquet. Cet homme de 28 ans, également mis en examen pour faux et usage de faux, a été placé en détention provisoire, a précisé à l'AFP le procureur de la République, Jean-David Cavaillé.

L'autopsie de l'enfant doit avoir lieu lundi

L'oncle paternel, âgé de 33 ans, et la grand-mère paternelle, 61 ans, ont été mis en examen pour non-dénonciation de crime et placés sous contrôle judiciaire. Concernant l'état de santé des deux petites filles, qui avaient été hospitalisées, les examens médicaux "font état de multiples lésions sur le corps et la face", avait fait savoir le procureur samedi soir dans un communiqué. L'autopsie de l'enfant doit avoir lieu lundi.

Un soutien psychologique a été mis en place "au bénéfice de la grand-mère maternelle et de la mère des enfants", écrivait-il encore.

Le garçon de sept ans avait été retrouvé mort dans la baignoire d'un appartement, le corps marqué de multiples ecchymoses et partiellement congelé, selon une source proche de l'enquête.