En Haute-Garonne, un adolescent en colonie de vacances se noie dans un lac

Un adolescent de 15 ans s'est noyé jeudi dans un lac de Barbazan (Haute-Garonne), alors qu'il participait à une sortie baignade dans le cadre d'une colonie de vacances, a-t-on appris vendredi auprès du parquet.

Au cours de cette sortie, une dizaine d'enfants sont restés dans l'eau pendant plusieurs heures. L'un d'entre eux manquant à l'appel, les secours ont été appelés. Ils ont rapidement retrouvé l'adolescent, pris d'un malaise dans l'eau, mais n'ont pas pu le réanimer.

La baignade était interdite

Autour du lac, il est pourtant indiqué que la baignade est interdite. "On n'a pas eu de demande particulière de cette colonie pour nous demander si on pouvait se baigner, ou camper", déplore Michelle Stradere, maire de la commune de Barbazan. "Aucune autorisation n'a été donnée par la commune. La mairie a pris un arrêté pour interdire la baignade, en 1951 et en 1976. Les panneaux sont affichés, il n'y a pas de surveillance, pas de maitres-nageurs, donc la baignade est interdite faute de surveillance", poursuit-elle. "Je comprends les enfants de 15 ans : il fait beau, on arrive, on voit un lac, on a envie d'y aller... Mais il y avait des encadrants qui auraient du se rapprocher au moins de la mairie."

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes du décès. Une autopsie du corps doit avoir lieu dans les prochains jours, a indiqué à l'AFP le procureur de Saint-Gaudens (Haute-Garonne), Christophe Amunzateguy.