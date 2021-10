Christophe Hondelatte consacre trois récits à "la malédiction du pull-over rouge"

A partir du lundi 11 et jusqu’au mercredi 13 octobre, Christophe Hondelatte propose aux auditeurs une série de trois récits autour de "la malédiction du pull-over rouge". Celle-ci fait référence à la célèbre affaire Ranucci dans les années 1970, qui hantera Jean-Baptiste Rambla jusque dans les années 2000 et 2010, au cours desquelles il tuera deux fois.



Lundi 11 octobre : La malédiction du pull-over rouge - Episode 1 :

En juin 1974, une petite fille de huit ans, Marie-Dolorès Rambla, est enlevée à Marseille. Son corps est retrouvé le lendemain, tout près des lieux d’un accident dans lequel est impliqué un certain Christian Ranucci.



Invité : Roger Ardouin, correspondant Europe 1 à Marseille en 1974.



Mardi 12 octobre : Episode 2 :

En 1976, Christian Ranucci est guillotiné. En 1978, le journaliste Gilles Perrault publie « Le pull-over rouge » dans lequel il vise à démontrer l’innocence de Ranucci, incriminant un homme au pull-over rouge. Pour les Rambla, ce livre est une offense à la mémoire de leur fille et ils se lancent dans un combat acharné contre cette théorie.



Invité : Me Gilbert Collard, avocat de la famille Rambla.



Mercredi 13 octobre : Episode 3 :

Jean-Baptiste Rambla est le frère de Marie-Dolorès, tuée en 1974 par Christian Ranucci. Trente ans plus tard, à Marseille, il tue sa patronne Corinne Beidl et il est condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Deux ans après sa sortie de prison, il tue Cintia Lunimbu, choisie au hasard à Toulouse.Il est incapable d’expliquer pourquoi…



Invité : Me Frédéric David, avocat de Jean-Baptiste Rambla, auteur de "La malédiction du pull-over rouge" aux éditions Max Milo.

Les abonnés de l’offre Hondelatte PREMIUM auront accès en avant-première aux épisodes du lendemain sur Apple Podcasts, disponibles 24 heures avant leur diffusion à l’antenne.

Culture médias - 9h-11h :

Philippe Vandel recevra, mercredi 13 octobre, Géraldine Levasseur, productrice de la série documentaire "Dolorès, la malédiction du pull-over rouge" diffusée sur Canal + et sur laquelle Christophe Hondelatte s'est notamment appuyé. L'occasion de retracer la vie de Jean-Baptiste Rambla.



Christophe Hondelatte, 1er conteur de France

Avec 46,5 millions de podcasts téléchargés, Hondelatte raconte est le premier podcast de récit de France. Il a signé en 2020-2021 une saison record avec une hausse de +62% de ses téléchargements.

Avec près de 7 millions de téléchargements au mois de septembre 2021 (+56% en un an), Christophe Hondelatte confirme son statut de premier conteur de France. Une écoute boostée, notamment, par le lancement à la rentrée d'un nouveau format ambitieux intitulé Hondelatte raconte une année... Christophe Hondelatte y revisite, à sa manière et en cinq épisodes, les événements marquants d’une année en puisant dans la richesse du patrimoine sonore d'Europe 1.

Les auditeurs peuvent également retrouver Christophe Hondelatte sur "Radio Hondelatte", une webradio 100% dédiée à ses récits à écouter 24/24 sur Europe1.fr, ainsi que sur les enceintes connectées Amazon (Alexa), Google (Home) et sur YouTube.



A propos d’Hondelatte raconte : Conteur hors pair, Christophe Hondelatte tient les auditeurs en haleine avec ses récits ciselés et captivants. Faits divers, parcours singuliers et portraits de personnalités… Il remet en perspective et raconte les histoires qui ont fasciné les Français avant de les disséquer en compagnie de ses invités.

Sources :

Médiamétrie – eStat Podcast – Sept 20/Juin 21 vs Sept 19/Juin 20 – Téléchargements

Médiamétrie – eStat Podcast- Sept 2021 vs Sept 2020- Téléchargements.



L’intégralité d’Hondelatte Raconte est à retrouver sur Europe1.fr, Apple Podcasts, Soundcloud et toutes les plateformes d’écoute habituelles dès 6h du matin.