Drogué et sans permis, il percute des policiers à Dreux et Créteil

Il a multiplié les infractions routières et n’a pas hésité à heurter des voitures de police. Ce conducteur d’une trentaine d’années a été arrêté et placé en garde à vue à Créteil vendredi soir à l’issue d’une longue course-poursuite avec la police, selon les informations recueillies par Europe 1. Au volant d’une Clio, il a tenté d’échapper plusieurs fois aux forces de l’ordre durant une heure, entre Dreux et Créteil, avant d’être finalement appréhendé lors d’une ultime collision qui a fait deux blessés parmi les policiers qui tentaient de le stopper.

Il a d’abord refusé de se soumettre à un contrôle des policiers de la BAC de Dreux et failli percuter les fonctionnaires. Mais rapidement, les policiers perdent la trace de ce chauffard qui fonce à vive allure en plein couvre-feu. Le signalement de sa voiture est alors transmis à toutes les patrouilles du secteur. Ce sont les gendarmes du PSIG de Mantes-la-Jolie qui retrouvent sa trace et le suivent discrètement alors que le conducteur roule en direction de l’Ile-de-France.

Il blesse plusieurs policiers

Lorsque le chauffard quitte l’autoroute A86 à hauteur de Créteil, les policiers du Val-de-Marne prennent le relais et poursuivent cette voiture dont le pare-brise arrière est brisé. Le conducteur multiplie alors les comportements dangereux, grillant des feux rouges, roulant à contre-sens et empruntant des couloirs de bus. Il percute ainsi une voiture arrivant en sens inverse. Poursuivant sa course, il a finalement été arrêté par policiers de la BAC dont il a également heurté le véhicule, blessant les fonctionnaires.

Les premières vérifications menées vendredi soir ont montré que cet homme de 34 ans roulait sans permis de conduire et qu’il était sous l’emprise du cannabis. Il a été placé en garde à vue.