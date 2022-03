Drame du car de Rochefort : le chauffeur accusé d'homicide bouleversé lors du procès

On l'appelle le drame de Rochefort. C'est dans cette ville de Charente-Maritime qu'un camion a croisé et frôlé un car de transport scolaire et l'a littéralement cisaillé. C'était en 2016. Il y a eu six morts. Ce lundi, le chauffeur du car doit répondre d'homicides et de blessures involontaires. Il s'est présenté à la barre dès le début du procès, vêtu de noir. Le conducteur du camion est submergé par l'émotion lorsque le président lui demande de raconter cette tragique matinée du 11 février 2016.

Cinq lycéens et un collégien ont perdu la vie

Matthieu, 23 ans à l'époque, était descendu de son poids lourd, juste après le choc, et avait vu le bus fumer. "Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est le chauffeur du car qui m'a expliqué que la ridelle était ouverte", a-t-il précisé. Cette lourde partie métallique amovible est restée inclinée à 90 degrés en position horizontale et a cisaillé tout le flanc gauche du car.

À bord de l'habitacle dévasté. Cinq lycéens et un collégien ont perdu la vie dans l'accident. "L'instruction était longue et complète. Les familles auront, je pense, les réponses aux questions qu'elles se posent légitimement", a détaillé maître Thierry Sagardoytho, l'avocat du conducteur de ce camion-benne.

"Il faut passer ce cap et que la justice soit faite", a confié Jean-Marc, le père de l'une des victimes, âgée de 18 ans. "Je pense qu'il purge déjà une peine en lui-même. C'est douloureux pour nous, c'est douloureux pour lui. C'est douloureux pour beaucoup de monde." Le procès doit se prolonger jusqu'à mercredi.