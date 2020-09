Double assassinat du Val-de-Marne : l'ex-mari avait fait l'aller-retour depuis les USA

L'affaire avait commencé comme une énigme fin juillet : un homme et une femme retrouvés nus, enlacés dans un lit, tués par balles à Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne. Deux cadres, deux quadras sans histoire, qui s'étaient récemment rencontrés, lui, célibataire, elle séparée de son mari américain, cadre supérieur en informatique, qui vit dans le Colorado, à 8.000 km de la scène de crime. Et pourtant, c'est bien lui qui aurait commis ce double assassinat.

Une arme envoyée depuis les Etats-Unis par la poste

Son alibi n'a pas tenu longtemps face aux investigations de la Brigade criminelle. L'ex-mari a tout planifié depuis les États-Unis. Prétextant un rendez-vous professionnel à Paris, il a fait un aller-retour transatlantique juste pour venir tuer la mère de ses enfants.

Avec une arme dans ses bagages ? Non, trop risqué. Dans sa préméditation, il a acheté un pistolet en Amérique, qu'il a fait expédier vers la France, en poste restante, à Paris, où il a tranquillement récupéré le colis. Il est ensuite allé chez son ex, à Saint-Maur-des-Fossés, dont il avait gardé les clés de l'appartement, et c'est là qu'il aurait surpris son ancienne compagne avec son nouvel amant, victime collatérale dans ce double assassinat.

Le suspect a donc été arrêté aux États-Unis et il serait passé aux aveux face aux enquêteurs américains. Les autorités françaises ont demandé son extradition.