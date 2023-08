Deux adolescents déférés à Marseille après la mort d'un septuagénaire tué à l'arme blanche

Deux frères de 14 et 18 ans ont été interpellés et vont être déférés vendredi dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour assassinat et vol aggravé après la mort d'un septuagénaire tué à l'arme blanche, a-t-on appris auprès du parquet de Marseille. Les deux adolescents "sont déférés ce jour pour être présentés au juge d'instruction", a expliqué vendredi à l'AFP le parquet de Marseille.

C'est le travail des enquêteurs de la sûreté départementale qui "a permis l'interpellation" des "deux frères, originaires des Bouches-du-Rhône", a expliqué le parquet, confirmant une information du quotidien régional La Provence.

Le retraité aurait eu "une relation sexuelle tarifée" avec l'un des frères

La victime est "un homme de 70 ans dont le corps a été retrouvé à son domicile" dans la soirée du 11 août, a également indiqué le parquet, expliquant que le septuagénaire a été tué "par arme blanche".

Selon La Provence, les deux frères ont avoué le crime en garde à vue, l'aîné expliquant qu'il "était rentré en contact avec le retraité via un site de rencontre" et qu'ils "avaient eu une relation sexuelle tarifée". "Il avait ensuite décidé de revenir chez le vieil homme avec son jeune frère armé d'un gros couteau de type Opinel", écrit également le quotidien régional.

Le parquet a indiqué qu'il prenait des réquisitions de mandat de dépôt.