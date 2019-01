Des randonneurs en jeans et baskets secourus dans les Pyrénées

Six vacanciers ont été secourus mardi dans les Pyrénées, près de Bagnères-de-Luchon, en Haute-Garonne, après avoir été piégés par la météo lors d'une randonnée, rapporte ActuToulouse.fr. Les six personnes, quatre adultes et deux enfants de 9 et 11 ans, étaient parties sans équipement, et étaient vêtues...de jeans et de baskets.

"Les risques de glissade et d'hypothermie sont très importants", s'agace un secouriste. La randonnée est pourtant réputée comme difficile, le circuit reliant le Lac-Vert et la Cabane de Prat-Long au bas du pic de Maupas nécessitant trois heures de marche, et comportant 1.000 mètres de dénivelé. "Il ne faut pas être ingénieur pour savoir qu'en montagne, on ne part pas en baskets et en jeans. Les risques de glissade et d'hypothermie sont très importants", s'agace une source chez les CRS secouristes auprès de France Bleu.

Ce sont les randonneurs, incapables de revenir sur leurs pas et se rendant compte qu'ils ne rejoindraient pas leur destination avant la nuit, qui ont prévenu les secours. Aucun hélicoptère de la sécurité civile, des CRS ou des gendarmes n'étant disponible, le préfet a fait appel à une société privée, dont l'hélicoptère a permis le rapatriement en deux allers-retours des vacanciers imprudents. Les deux familles sont saines et sauves, mais selon les secouristes, les premiers signes d'hypothermie n'étaient pas loin.