Des gorges, des grottes et des étoiles : nos conseils pour visiter la Drôme et l'Ardèche

Qui dit Ardèche dit forcément ses incontournables gorges. Mais, avec le département voisin de la Drôme, ces territoires recèlent bien d'autres trésors plus ou moins accessibles. Notre chroniqueur, Jean-Bernard Carillet, vous emmène mardi en expédition dans les grottes de l'Aven d'Orgnac et de la Cocalière, en maillot dans les rivières sauvages ou à moto dans le défilé de Ruoms. Sans oublier bien sûr un arrêt par la Cité du chocolat !

Sur la route de Ruoms

Si vous êtes d'humeur baladeuse, l'Ardèche est faite pour vous. Elle regorge de très belles routes panoramiques. Le défilé de Ruoms, en suivant la D4, est une route creusée dans la falaise au 19e siècle. Elle relie Ruoms à Aubenas et se constitue d'une succession de tunnels et de voûtes mais aussi de panoramas spectaculaires sur les falaises de calcaires et la vallée de l’Ardèche. Un moment suspendu entre ciel et terre. C'est un endroit idéal pour un road trip en voiture ou à moto.

Vous pourrez aussi découvrir la route touristique des Gorges de l’Ardèche, entre Vallon Pont d’Arc entre St-Martin d’Ardèche. Environ 30 kilomètres de pur bonheur à travers la Garrigue. Un spectacle grandiose, avec belvédères aménagés et vue sur les Cévennes.

Fondez pour la Cité du chocolat

Pendant votre séjour, pourquoi ne pas faire étape à la Cité du Chocolat Valrhona à Tain l’Hermitage ? C'est un endroit incontournable pour les amoureux du chocolat dans la Drôme. Un paradis pour les gourmands. Attention à ne pas se laisser happer, vous pourriez prévoir d'y rester une demi-heure et y passer la journée. L'odeur, dès l'entrée, risque de vous enivrer. Et comment résister à la fontaine de chocolat ? Sentir, toucher… L'espace est bien mieux qu’un musée, c’est très interactif, ludique, pédagogique et gourmand.

Vous pourrez y découvrir la fabrication du chocolat et toutes ses utilisations dans la gastronomie, la pâtisserie, la boulangerie, les glaces, etc. Des animations multisensorielles, des tablettes tactiles et des bornes interactives vous feront rentrer dans le monde du chocolat pour mieux profiter des 15 points de dégustation. Ne manquez pas de vous arrêter dans le carré des Sens, qui fait découvrir les arômes et le goût. Et pour finir de vous sentir comme dans Charlie et la chocolaterie, laissez vous émerveiller par la mini ligne d’enrobage.

Des étoiles plein les yeux

Après avoir flatté votre odorat et votre goût, pourquoi ne pas ravir vos yeux ? Dans le village de Sédéron aux confins des Baronnies, tout à l’est de la Drôme, vous aurez une chance inespérée d'observer le ciel étoilé. La raison est simple : la région est encore sauvage, le bourg est isolé sur un plateau à 1.300 m d’altitude, le ciel y est donc d’une exceptionnelle pureté. Et la nuit, aucune pollution lumineuse ne perturbe l'observation de la voûte céleste.

Vous pourrez ainsi garder la tête dans les étoiles en toute sérénité, et notamment à l'observatoire astronomique, qui s’appelle le Cosmodrôme, à Barret-de-Lioure. Les nuits des étoiles les 14, 15 et 16 août sont le moment parfait pour aller jeter un coup d’œil à travers la lentille de leurs télescopes, au sommet de la montagne de Bergiès. Et si vous préférez garder les pieds sur terre, allez simplement à Barret-de-Lioure ou Sédéron pour prendre un grand bol d'air. Sa pureté est réputée pour soulager les maladies des bronches, ce qui ne peut pas faire de mal.

Voyage au centre de la Terre

Mais l’Ardèche se découvre également sous terre. Le sous-sol de ce département est un vrai gruyère. Les grottes sont souvent des endroits idéaux pour prendre le frais par ces grandes chaleurs. C'est par exemple l'occasion de découvrir l'Aven d'Orgnac.

© JEFF PACHOUD / AFP

Mais vous pouvez aussi vous aventurer dans la grotte de la Cocalière, dans l’Ardèche du sud. C'est l'occasion de se mettre dans la peau d’un spéléologue le temps de la visite et d'emprunter un escalier qui vous conduira 40 mètres sous terre. L'éclairage des lieux met en valeur la calcite. De quoi donner à la grotte un aspect tantôt féerique, tantôt fantomatique.

Eaux turquoises et repaires de pêcheurs

Si jouer les troglodytes ne vous tente pas, vous pouvez aussi chercher la fraîcheur auprès des nombreuses rivières de l’Ardèche. Dans les fameuses gorges bien sûr, mais qui sont parfois un peu encombrées. Alors pourquoi ne pas se laisser tenter par Labeaume, un magnifique village caché dans un plateau de calcaire, avec de vieilles maisons ardéchoises ? Le site de baignade est en contrebas, au milieu des gorges. La rivière Beaume coule au milieu de parois verticales, ça glougloute, Le seul inconvénient : il y a des galets.

Si vous préférez plus de confort, laissez-vous tenter par un jacuzzi naturel : le Trou de la Lune, dans la vallée de l’Ibie, entre Villeneuve-de-Berg et Vallon Pont d’Arc. La vallée y est plus douce, plus discrète que les gorges de l’Ardèche. C'est un superbe espace de baignade avec une cascade aux eaux turquoises, niché près du village de Saint Maurice d’Ibie.

Mais l’Ardèche est aussi réputée pour ses cours d’eau poissonneux. Le nord du département est un paradis pour les amateurs de truites, qu'ils soient expérimentés ou non. Le lac d’Issarlès, situé dans un ancien cratère volcanique, à 1.000m d’altitude, vous permettra d'aller taquiner la truite arc-en-ciel et l'omble chevalier, depuis les berges ou sur une barque. Pour les amateurs du "no kill", qui se refusent donc à tuer leurs prises, la rivière Auzène, au centre de l'Ardèche, regorge de très belles truites fario. Attention toutefois à bien les relâcher !