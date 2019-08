Croatie : des Français louent une villa à 6.240 euros et tombent sur un terrain vague

Cela devait être le début de vacances de rêve, mais cela s'est transformé en "cauchemar". Chloé Melin et ses amis avaient loué une villa sur l'île de Hvar en Croatie, pour une durée de dix jours et la somme, assez rondelette, de 6.240 euros. Mais sur place, la petite bande est tombée sur un terrain vague. L'annonce, à laquelle ils avaient répondu, était en réalité une arnaque.

Lorsque le groupe de douze personnes s'est renseigné auprès du voisinage, ils ont eu la désagréable surprise de découvrir qu'ils n'étaient pas les seuls à s'être fait avoir depuis le début de l'été. Évidemment, le "propriétaire" de la villa factice ne répondait plus au téléphone entre temps. Au Parisien, Chloé explique également que le site Booking, sur lequel la réservation avait été effectuée, a longtemps été difficilement joignable.

vous vous rendez compte qu’on a payé près de 6500e une villa en Croatie, on avait trop trop hâte et arrivé sur place on trouve un terrain vague ???