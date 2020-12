Crash d'un hélicoptère en Savoie avec six personnes à bord

Un accident d'hélicoptère est survenu mardi soir en Savoie, à 1.800 mètres d'altitude, alors que six personnes se trouvaient à bord, a-t-on appris auprès de la préfecture. "Un hélicoptère de Service aérien français, s'est écrasé vers 19 heures avec à son bord quatre membres du SAF et deux secouristes de la CRS Alpes sur la commune de Bonvillard", près d'Albertville, a indiqué un responsable de la préfecture à l'AFP. Les quatre membres du SAF sont le pilote, un instructeur pilote, un treuilliste et un instructeur treuilliste.

Recherches en cours, le pilote a pu s'éjecter

Le plan sauvetage aéro terrestre (SATER) a été déclenché et les recherches sont en cours pour retrouver les six occupants de l'appareil. C'est le pilote, qui est parvenu à s'éjecter, qui a donné l'alerte aux alentours de 19h10. Un premier contact a été établi avec l'un des occupants de l'hélicoptère.

Les moyens mobilisés pour retrouver les victimes sont importants : 40 personnels issus de la CRS Alpes, PGHM, SDIS, gendarmerie nationale et SAMU sont à pied d'œuvre, avec l'aide de trois hélicoptères. Mais les recherches sont entravées par le brouillard, qui empêche pour le moment d'accéder au plus près du lieu de l'accident.