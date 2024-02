«Coup de feu !» : un gland tombe sur sa voiture, paniqué, un policier américain tire sur un suspect

C'est un événement qui illustre bien la psychose autour de la prolifération des armes à feu aux États-Unis. En novembre 2023, un policier de l'État de Floride a vidé son chargeur sur un suspect, menotté dans son véhicule, après avoir cru entendre un coup de feu. Après huit semaines d'enquête, ce bruit venait... d'un gland, tombé sur la voiture de police.

"Coup de feu ! Coup de feu !"

Sur les images captées par la caméra qu'il portait, on peut voir l'agent Jesse Hernandez regagnant son véhicule garé le long du trottoir, sous un chêne. Dans la voiture, Marquis Jackson, 24 ans, était assis sur la banquette arrière, menotté. Il avait été interpellé pour un vol banal. C'est à ce moment que l'on entend un bruit, identifié lors de l'enquête comme étant celui d'un gland. En un peu plus d'une seconde, l'agent de police crie "Coup de feu ! Coup de feu !". Puis, il se jette au sol, roule sur lui-même, dégaine son arme de service et tire sur la voiture.

Dans l'enregistrement, on entend le policier dire : "Je suis touché ! Je suis touché !". Une collègue, qui se trouvait à l'extérieur du véhicule de patrouille, sort également son arme et tire. Miraculeusement, le suspect n'a pas été touché par les multiples projectiles tirés. L'enquête et le rapport de 44 pages qui en a découlé a prouvé que Marquis Jackson n'avait pas d'arme sur lui. L'agent Hernandez, ancien militaire, a été reconnu coupable d'usage excessif d'une force létale. Il a d'ailleurs démissionné de la police.

"J'admets que ce fut un moment vraiment dramatique et traumatisant pour Marquis Jackson", reconnait le shérif Eric Aden. "Nous sommes tellement soulagés et reconnaissants qu'il n'ait pas été blessé", a-t-il déclaré, avant de lui présenter publiquement ses excuses.