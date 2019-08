Corse : un Suisse de 50 ans se noie en sautant dans une rivière

Un Suisse âgé de 50 ans s'est noyé lundi après avoir fait un saut de 15 mètres dans une rivière à Chisa, en Haute-Corse, ont indiqué les pompiers.

"Il a plongé de 15 mètres dans un trou de 8 à 10 mètres de profondeur. Il a sans doute fait une mauvaise réception et s'est retrouvé bloqué au fond de l'eau", a précisé un porte-parole des pompiers, ajoutant que l'accident a eu lieu au lieu-dit des Trois Bassins, "un endroit bien connu pour ce genre d'accident".

Un lieu difficile d'accès

La victime, qui était en vacances dans l'île de Beauté avec sa femme et trois enfants, est morte dans les minutes qui ont suivi son saut tandis que les secours ont mis près d'une heure pour atteindre ce lieu reculé. Contacté à 17 heures, les secours, composés notamment d'une équipe du Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux (GRIMP) et d'une équipe du Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu aquatique (GRIMA), ont mis deux heures pour sortir le corps, bloqué au fond de l'une de ces piscines naturelles.

L'épouse et les enfants de la victime, choqués, ont été pris en charge par les secours avant d'être conduits dans un gîte communal, selon la même source.