Corse : des lycéens mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur deux collégiennes

Cinq personnes, dont trois lycéens mineurs, ont été mises en examen dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour viols et agressions sexuelles sur deux collégiennes de 13 et 11 ans, a annoncé samedi le procureur de la République de Bastia, Arnaud Viornery, dans un communiqué. Après avoir été présentés hier à un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bastia (Haute-Corse), quatre de ces jeunes hommes ont été placés en détention provisoire à la prison de Borgo, le cinquième a été placé sous contrôle judiciaire.

Des photos dénudées en guise de chantage

Comme l'a révélé France 3 Corse Via Stella cette semaine, l'enquête est consécutive aux plaintes déposées par les parents des deux collégiennes de Bastia. Au centre de l'affaire, un adolescent de 17 ans, lui même lycéen à Bastia, est soupçonné d'avoir demandé à la jeune fille de 13 ans de lui envoyer des photos dénudées d'elle, via l'application Snapchat, au printemps 2020. Après les avoir obtenues et enregistrées, à l'insu de l'adolescente, il les aurait ensuite utilisées comme moyen de pression pour la contraindre à des faveurs sexuelles, pour lui et plusieurs camarades.

En janvier, ce même jeune homme aurait abordé une autre collégienne, âgée de 11 ans cette fois, pour là aussi obtenir des photos d'elle dénudée. Celle-ci avait refusé mais avait été la cible de tentatives d'intimidation, notamment d'ordre sexuel. Les deux adolescentes ont été entendues durant plusieurs heures cette semaine au commissariat de Bastia.