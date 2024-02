Colomiers : alcoolisé et sous stupéfiants, il plante son ex-femme venue rechercher les affaires de leur fils

Une agression sur fond d'alcool et de drogue. Selon les informations d’Europe 1, mardi matin à Colomiers, en Haute-Garonne, un homme de 36 ans fortement alcoolisé et sous emprise de cocaïne, a agressé son ex-femme. Cette dernière, qui venait récupérer des affaires de son fils au domicile de son ancien mari, a reçu plusieurs coups de couteau au niveau des côtes et des jambes.

Transportée à l’hôpital

Dans un état critique, la victime a été transportée à l’hôpital où elle a subi de nombreux soins. Selon les informations d’Europe 1 recueillies auprès du parquet de Toulouse, elle est finalement sortie des urgences avec six jours d’incapacité totale de travail. Le mis en cause, déjà connu pour violences conjugales en juin 2023 sur cette même femme, a quant à lui été interpellé et placé en garde à vue. Une enquête pour tentative de meurtre par ex-conjoint a été ouverte par le parquet.