Charly-sur-Marne : après l'incendie meurtrier, une marche blanche ce samedi

Au pied de la façade, le sol est toujours jonché de bouquets de fleurs, de ballons de football. Des dessins d'enfants sont accrochés aux murs, noircis par les flammes. L'incendie, qui a ravagé le bâtiment, a tué toute une famille, composée de sept enfants ; seul le père a survécu. Un genou à terre, Florent, une connaissance de la famille, est venu se recueillir. Il ne réalise toujours pas : "C'est horrible, vous ne vous rendez pas compte. À chaque fois que je passe devant, après mes courses, l'émotion monte et ça me détruit", explique-t-il, très ému.

"Une famille que tout le monde côtoyait"

Florent compte venir à la marche blanche avec son fils, Enzo, pour tenter d'oublier. Rémi, le co-organisateur de l'événement, espère que l'hommage aidera les 2.600 habitants de Charly-sur-Marne à passer à autre chose. "On attend la marche blanche pour pouvoir faire notre deuil pour certains. Pour d'autres, je pense que ça sera plus compliqué, il faudra du temps. On est une petite ville, tout le monde se connaît. C'est une famille que tout le monde côtoyait. Dans ces moments-là, on parle avec le cœur", déclare-t-il.

Dans les rues du village, difficile d'arracher des mots aux habitants, pudiques. L'émotion est trop forte, les yeux sont embués. Rémi espère que beaucoup viendront cet après-midi pour rendre hommage à la famille, malgré la tristesse.