Charente-Maritime : 51 kg d'héroïne saisis par la police, 13 interpellations

Treize personnes ont été interpellées dans le sud-ouest de la France et aux Pays-Bas après un an d'une enquête qui a permis à la police judiciaire de saisir 51 kg d'héroïne, a-t-on appris mardi auprès d'un de ses responsables à Bordeaux. "C'est la plus grosse saisie d'héroïne en France cette année", a indiqué le commissaire Jean-Yves Goriou, chef de la division des affaires criminelles de la police judiciaire à Bordeaux.

Sept personnes écrouées. Agissant sur commission rogatoire d'un magistrat de la juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS) de Rennes, les policiers bordelais de l'Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS) ont interpellé mercredi 10 personnes en Charente-Maritime, Charente et Gironde. Simultanément, trois suspects ont été interpellés au Pays-Bas et sont en attente d'extradition. Ces 10 personnes ont été présentées dimanche à un magistrat rennais. Sept ont été écrouées dont les organisateurs principaux : un couple de 60 ans et leur fils de 44 ans, demeurant près de Saintes, en Charente-Maritime.

Selon Jean-Yves Goriou, tout est parti d'une "information humaine" en février 2018 sur "un réseau d'importation d'héroïne en provenance des Pays-Bas à destination de la façade Atlantique". La famille saintongeaise s'approvisionnait aux Pays-Bas en héroïne de "très, très bonne qualité" auprès des trois hommes interpellés près de Rotterdam, âgés de 29 et 30 ans.

La marchandise chargée dans deux camionnettes près de Rotterdam. Après deux transports identifiés en mai et septembre 2018, les agents sont passés à l'action la semaine dernière. Quatre personnes, dont le père et le fils vivant à Saintes, se sont rendues en périphérie de Rotterdam, où elles ont chargé la marchandise dans deux camionnettes. "Ils sont descendus par le réseau routier secondaire et en respectant les limitations de vitesse", a expliqué le commissaire Goriou. Ils ont été interpellés près de Saintes, à leur retour, et les autres interpellations ont eu lieu simultanément à Saintes, Pons (Charente-Maritime), Cognac (Charente) et Bordeaux, mobilisant "une quarantaine de fonctionnaires".

La famille dispatchait la marchandise au kilo à "une dizaine de clients semi-grossistes", dont plusieurs garagistes. "Le fils fournissait de l'héroïne à ces garagistes en échange de véhicules qu'il revendait pour blanchir son argent", dans le cadre de son commerce de voitures d'occasion, a expliqué le commissaire.

Un "laboratoire de conditionnement d'héroïne" a été découvert au domicile du père. La mère avait à son nom un cabriolet Mercedes, deux chevaux, un catamaran - saisis, ainsi que la somme de 150.000 euros sur un compte bancaire - alors que le couple est censé vivre avec 1000 euros par mois d'aide sociale, selon le commissaire.