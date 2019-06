Canicule : 600 personnes évacués d'un parc aquatique après une rixe entre jeunes

Alors que le thermomètre affichait plus de 40 degrés, à Châtellerault, dans la Vienne, le centre aquatique, où étaient rassemblées 600 personnes, a dû être évacué à la suite d'une bagarre impliquant une vingtaine de jeunes. À l'origine de l'altercation, une gifle donnée par une adolescente, explique France bleu Vienne.

C'est sur les coups de 17 heures, alors que les différents bassins étaient pleins à craquer, que l'altercation a eu lieu. "Ce sont des groupes de deux quartiers de Châtellerault. Il y a une copine qui a commencé à taper sur une autre fille puis le ton est monté. D'autres jeunes sont arrivés et ça fait dix contre dix, et quand on a vu qu'il y a eu des claques et quelques coups échangés, on a évidemment décidé d'intervenir", indique Dominique Chaine, le vice-président du Grand Châtellerault en charge des équipements sportifs.

Pour éviter que la situation ne tourne à la bagarre générale, et que de jeunes enfants présents en nombre ne soient blessés par un coup perdu ou une bousculade, décision a été prise d'évacuer purement et simplement la piscine. "Les gens qui sont là, avec des enfants et des familles, n'ont pas à voir et subir ça, c'est particulièrement désagréable, mais nous avons dû faire appel à la police de Châtellerault pour garantir la sécurité de l'évacuation", justifie Dominique Chaine.

La fin de la gratuité pendant les canicules

D'autant que ce n'est pas le premier incident du genre à Châtellerault : la veille, dans des conditions similaires une vingtaine de jeunes avaient déjà "semé la pagaille". Sans compter qu'un coup de boule donné à un maître-nageur en juin 2017 avait déjà poussé à la fermeture du lieu. Mais l'évacuation de samedi semble devoir conduire à des mesures plus coercitives : la communauté d'agglomération a d'ores et déjà annoncé la fin de la gratuité de la piscine pendant les canicules.