Brancardier agressé en Vendée : un homme placé en garde à vue

Un homme a été interpellé et placé en garde à vue après l'agression samedi d'un brancardier à l'hôpital de Challans, en Vendée, a appris mardi l'AFP auprès du parquet des Sables-d'Olonne. Le suspect, né en 2001, a été interpellé lundi et est "actuellement entendu par les gendarmes sur les faits", selon la procureure de la République, Gwenaëlle Coto. Au moment des faits, le jeune homme accompagnait à l'hôpital son père et son cousin, avec d'autres proches, selon la même source.

Mesures de sécurité

Jugeant leur attente trop longue, ces personnes se sont alors "agitées". L'une d'elles a frappé un brancardier sur le parking, le blessant gravement, avant de prendre la fuite. La victime était "un brancardier qui passait par là", laissé "au sol, inconscient", selon le président du Samu-Urgences de France (SUdF), Marc Noizet. Il a été hospitalisé en soins intensifs. Son état est désormais stabilisé, d'après le directeur du centre hospitalier de Challans, Francis Saint-Hubert, qui l'a rencontré dimanche soir.

Des mesures de sécurité, dont la présence en permanence d'un agent de sécurité à l'entrée des urgences, ont été prises à la suite de cette agression. Un "renforcement des équipes de transport interne, qui seront de plus dotées, ainsi que le service d'urgences, d'un dispositif PTI (Protection travailleur isolé)" est aussi envisagé, selon la direction de l'hôpital. Une cellule d'urgence médico-psychologique poursuivait lundi son intervention dans l'établissement, d'après la même source.