Bouches-du-Rhône : un homme tué par balle à Aubagne, un blessé à Marseille

Un homme de 58 ans, connu des services de police pour trafic de stupéfiants, a été tué par balle mercredi matin à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, près de Marseille, a appris l'AFP auprès des secours et du parquet.

Sixième mort dans un règlement de compte en 2019

La victime a été agressée par un homme encagoulé et en voiture, alors qu'il se trouvait au volant d'un véhicule utilitaire aux alentours de 7 heures du matin, a précisé le parquet de Marseille, confirmant une information de La Provence. Dix impacts de balles de 9 millimètres ont été retrouvées sur place et un véhicule brûlé, ainsi qu'une arme de 9 millimètres, ont été retrouvés peu après non loin du lieu de l'agression, a ajouté cette source.

Deux autres balles ont été retrouvées dans un appartement habité situé à proximité. Aucun membre de la famille n'a été blessé, le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeux a sollicité l'association d'aide aux victimes. D'après les premiers éléments de l'enquête, cet homicide "s'apparente à un règlement de compte", selon le parquet.

Sans compter ce dernier homicide, cinq hommes sont décédés depuis le début de l'année 2019 dans la région marseillaise dans des règlements de compte. Il y en a eu 23 pour l'ensemble de l'année 2018. Le précédent avait eu lieu le 5 août avec l'homicide d'un jeune homme de 17 ans tué par balle dans le XVe arrondissement de Marseille dans un quartier connu pour abriter un trafic de produits stupéfiants.

Un blessé à Marseille

Par ailleurs, à Marseille, un homme de 37 ans été grièvement blessé par balle en pleine rue, à 3h30 mercredi dans le premier arrondissement de la cité phocéenne, alors qu'il se trouvait avec un ami, a-t-on appris de sources proches du dossier.

Il a été blessé au niveau du bras et de l'abdomen et son pronostic vital est engagé, a-t-il été précisé. Le ou les agresseurs ont pris la fuite, selon l'une de ces sources.