Bordeaux : une femme meurt après avoir chuté du 8e étage, son conjoint mis en examen pour meurtre

Un homme d'une trentaine d'années a été mis en examen pour homicide volontaire, après la chute de sa compagne du 8e étage d'un immeuble au Bouscat, près de Bordeaux, a indiqué samedi le parquet.

"Mis en examen pour meurtre par concubin"

La femme, âgée de 42 ans, est décédée dans la nuit de mercredi à jeudi et son compagnon, un "marginal" connu des services de police, a été interpellé dans la foulée puis placé en garde à vue, selon des sources policières. Une information judiciaire a été ouverte et l'accusé "a été mis en examen pour meurtre par concubin et détention non-autorisée de produits stupéfiants", a déclaré à l'AFP le parquet de Bordeaux.

Il a fait l'objet d'une "ordonnance d'incarcération provisoire", dans l'attente d'un débat mardi devant le juge des libertés et de la détention, a précisé la même source. En moyenne, un féminicide survient tous les trois jours en France. Selon le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, il y a eu 94 féminicides en 2023, après 118 en 2022.