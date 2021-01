Bordeaux : trois hommes recherchés par la police espagnole arrêtés

Selon les informations d'Europe 1, la police judiciaire de Bordeaux a procédé cette semaine à deux séries d'arrestations dans deux affaires différentes, dans le cadre d'exécutions de mandat d’arrêts européens émis par les autorités espagnoles.

En début de semaine, les policiers ont d'abord interpellé un homme de nationalité espagnole d’une cinquantaine d’années. Dix jours plus tôt, il avait profité d’une permission de sortie de sa prison espagnole pour agresser sexuellement et séquestrer une jeune femme. Il était incarcéré pour des faits similaires. Après l’agression, il avait pris la fuite vers la France. Les autorités espagnoles avaient alors prévenu leurs homologues français, qui ont repéré et arrêté l'agresseur.

Un dispositif de surveillance monté par la BRI de Bordeaux

Puis, dans la nuit de mardi à mercredi, deux jeunes Albanais ont fui l’Espagne pour la France. Ils venaient de tenter de commettre un homicide au sein de leur communauté. Alertés dès le petit matin, les policiers français de la BRI de Bordeaux ont localisé la voiture des suspects, monté un dispositif de surveillance, avant d’arrêter les deux hommes.