Béziers : il vient porter plainte au commissariat et finit condamné à huit mois de prison

C'est ce qui s'appelle une arrestation chanceuse pour les forces de l'ordre. Le 29 janvier dernier, un homme âgé de 47 ans a été interpellé après s'être présenté au commissariat de Béziers pour porter plainte. C'est lors de son audition que les policiers en charge d'enregistrer sa plainte ont compris que l'homme en question était recherché. Comme le révèlent nos confrères de France 3, le quarantenaire, avait été condamné en 2021, mais n'avait jamais effectué sa peine.

Condamné à huit mois de prison

Après cette découverte, l'individu s'emporte et menace de mort l'un des agents. Placé en garde à vue, il réitère ces menaces. Résultat, il est jugé en comparution immédiate le 31 janvier et condamné à huit mois d'emprisonnement. Son passé ne jouant pas en sa faveur, le tribunal prononce son maintien en détention.

Son casier judiciaire comptabilisait déjà neuf condamnations, dont plusieurs pour des faits de "menaces, outrages et violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique". Pour des faits similaires, l'Article 433-5 du Code Pénal prévoit jusqu'à un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende lorsque les faits sont commis par une seule personne et 2 ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende s'ils sont commis par plusieurs personnes.