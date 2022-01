Belgique : un Français écroué pour avoir poussé une femme dans le métro à Bruxelles

Un Français de 23 ans a été inculpé de "tentative de meurtre" et incarcéré ce week-end en Belgique, pour avoir poussé une femme sur les rails du métro à Bruxelles, a annoncé le parquet de la capitale belge. Une vidéo de l'agression survenue vendredi soir a été largement diffusée sur les réseaux sociaux, suscitant une grande émotion dans le pays.

Sur ces images de vidéosurveillance on voit un jeune homme portant un tee-shirt et un sac noirs déambuler sur le quai du métro avant de pousser violemment une femme sur les rails. L'agression survient quelques secondes seulement avant l'arrivée d'une rame, qui parvient à s'arrêter in extremis.

Une victime légèrement blessée

La victime, légèrement blessée, et le conducteur du métro, choqué, ont tous deux été brièvement hospitalisés vendredi soir. L'auteur, interpellé le soir même dans une autre station de métro, a été présenté samedi à un juge d'instruction qui l'a inculpé pour "tentative de meurtre", puis placé en détention, selon le parquet.

Identifié par des médias belges comme "Benjamin P.", un Français de 23 ans originaire de la région de Nancy (Est), le suspect doit subir dans les prochains jours une expertise psychiatrique, a précisé le parquet. Selon une source proche de l'enquête jointe lundi par l'AFP, il est connu des services de police en France pour "des faits de vol et relatifs aux stupéfiants", et n'a pas de domicile connu en Belgique. Il n'aurait aucun lien avec la victime.