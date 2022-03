Bastia : il poignarde sa compagne avant de se défenestrer

Une quadragénaire est décédée mercredi à Bastia de plusieurs coups de couteau, dans un appartement d'où l'auteur présumé, son compagnon, a sauté par la fenêtre avant de succomber à sa chute, a-t-on appris auprès du procureur.

Le commissariat de Bastia, appelé vers 01h00 du matin, était intervenu pour un tapage nocturne, a indiqué à l'AFP Arnaud Viornery, procureur de Bastia. "Il ressort des premières investigations que l'auteur présumé, âgé de 21 ans, et la victime, âgée de 46 ans, étaient en couple depuis quelques mois", a précisé le procureur dans un communiqué, ajoutant que "des examens médicaux légaux ont été ordonnés afin de déterminer précisément la nature des violences commises".

Une patrouille s'est présentée sur les lieux et un individu de 21 ans "a refusé d'ouvrir la porte" : "Au vu du comportement et du discours de l'intéressé, les policiers ont pénétré de force dans le domicile", a expliqué le procureur. "Dans le cadre de la fouille des lieux, ils vont découvrir une victime, une femme de 46-47 ans ensanglantée, manifestement victime de coups de couteau" qui, à ce moment-là, "n'a pas de pronostic vital engagé". Pendant cette fouille, "ils vont s'apercevoir que le mis en cause s'est jeté par la fenêtre du 4e étage", a ajouté Arnaud Viornery.

Des personnes "inconnues des services de police et de justice"

Les deux personnes, "inconnues des services de police et de justice", vont être prises en charge par les services de secours mais vont décéder, l'homme "dans la nuit" et sa compagne "au petit matin", a précisé le magistrat. "On n'est pas du tout sur des gens qui étaient signalés, soit violent pour lui, soit problématiques en termes de voisinage", a tenu à préciser le procureur.

Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte et confiée à la sûreté départementale de Bastia.