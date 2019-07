Bassin d'Arcachon : trois départs d’incendie, la circulation des trains perturbée

Plusieurs feux se sont déclarés mardi après-midi dans le bassin d'Arcachon, rapporte mardi Sud-Ouest. Un départ d'incendie a été signalé dans le forêt au Teich, un autre est survenu le long de la voie ferrée à Salles. Selon un pompier du Codis, le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours, une étincelle créée au niveau des rails aurait mis le feu à la végétation alentour. "C'est un feu de train comme il en arrive souvent l’été, avec les fortes chaleurs et la végétation sèche", a expliqué le pompier à Sud-Ouest.

Un troisième incendie était également en cours mardi au nord de Sanguinet, à la lisière entre les Landes et la Gironde. Une centaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Deux Canadair ont été envoyés sur place. A 16h, huit hectares avaient déjà brûlé.

Ces départs de feu ont entraîné des difficultés de circulation de trains dans la région. Le trafic Bordeaux-Bayonne a été interrompu dans les deux sens, a précisé le préfet des Landes.

⚠️ Trafic ferroviaire Bayonne-Bordeaux toujours interrompu dans les deux sens de circulation en raison des fumées des feux de forêt en cours dans les #Landes et en cours dans la #Gironde .

⚠️ Feux de forêt toujours en cours sur la commune de Sanguinet. Merci de faciliter l'accès des secours et de ne pas vous approcher de la zone.

Essonne : 450 hectares de terres agricoles brûlent dans un incendie

Près de 450 hectares de terres agricoles ont été détruits par un incendie à Boutervilliers, dans le sud du département de l'Essonne, placé en alerte canicule comme la quasi-totalité de l'Hexagone, a indiqué mardi la préfecture, précisant qu'il n'y avait aucun blessé. "Cet incendie est quasiment maîtrisé et il n'y a plus de risque important à cette heure-ci", a-t-elle précisé dans un communiqué. Le feu s'est déclaré en début d'après-midi dans un champ de ce village d'à peine 500 habitants situé au sud de Paris, et son origine est pour l'heure inconnue.

Deux autres incendies, à Villeneuve-sur-Auvers et Authon-la-Plaine, ont été maîtrisés par les pompiers. Un quatrième incendie, à Corbreuse, n'est lui pas encore maitrisé, mais "ne présente aucun risque pour les habitations", a indiqué la préfecture.