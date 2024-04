Bas-Rhin : une adolescente de 13 ans agressée par des camarades parce qu'elle n'aurait pas respecté le ramadan

Un drame de plus chez les jeunes. À Achenheim, dans le Bas-Rhin, une collégienne de 13 ans a été molestée par plusieurs élèves de son établissement scolaire, car elle ne respectait pas le jeûne du ramadan. Europe 1 s'est rendue devant le collège de cette commune de 2.000 habitants. Sur place, le motif religieux semble être à l'origine de cette agression.

Quatre agresseurs présumés

C'est en tout cas ce qu'a déclaré cette jeune fille de 13 ans mardi, lorsqu'elle est allée porter plainte, accompagnée de son père. Une plainte pour des faits de violences en réunion. Lundi, alors qu'elle se trouvait dans un bus en direction de son collège, quatre mineurs de confession musulmane, scolarisés dans le même établissement, la prennent à partie. Au moment des faits, ils ont reproché à cette jeune fille d'origine maghrébine de ne pas respecter le jeûne du ramadan.

Quelques minutes plus tard, à la sortie du bus, devant le collège, ils se sont mis à frapper cette jeune collégienne avant de s'enfuir. La victime a été légèrement blessée et présente une rougeur au visage, indique la gendarmerie et les enquêteurs qui assurent que les quatre agresseurs présumés sont en cours d'identification.