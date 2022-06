Bas-Rhin : un mort dans l'incendie d'une résidence de personnes âgées à Haguenau

Un violent incendie survenu mardi matin dans une résidence de personnes âgées à Haguenau dans le Bas-Rhin a fait un mort, un homme de 88 ans décédé dans sa chambre, a annoncé le sous-préfet de Saverne Benoît Vidon. Au total, 85 personnes, en majorité des résidents, ont été évacuées, dont dix-neuf, choquées, ont été transportées à l'hôpital de la ville, a-t-il précisé lors d'une conférence de presse tenue dans un café, en face des lieux de l'incendie. La victime a été trouvée morte dans sa chambre au deuxième étage, selon Benoît Vidon. C'est à cet étage que l'incendie, dont la cause n'a pas été précisée, s'est déclaré, a-t-il ajouté.

L'incendie était toujours en cours en début d'après-midi, a constaté l'AFP. De la fumée sortait de la toiture où des trous béants laissait apparaître des poutres calcinées. Le toit de l'édifice était abondamment arrosé par des pompiers juchés sur des nacelles. Une odeur âcre de fumée était également perceptible à proximité de cette résidence gérée par l'association Abrapa. Plusieurs camions de pompiers étaient stationnés tout autour.

Le feu s'est rapidement propagé aux combles

Selon un communiqué des sapeurs-pompiers du Bas-Rhin, 80 sapeurs-pompiers et 33 engins étaient mobilisés. L'alerte a été donnée vers 9h30. Selon le commandant François Trost, des sapeurs-pompiers du Bas-Rhin, le "feu violent" s'est rapidement propagé "aux combles" et à l'ensemble de l'étage par le plancher. L'édifice date de 1757 et a été transformé en résidence pour séniors au début des années 90, a précisé Claude Sturni, le maire de Haguenau, qui a parlé d'un "drame humain".

Des solutions sont à l'étude pour reloger les résidents, a précisé Benoît Vidon. Pure "coïncidence", un exercice d'incendie avait eu lieu le matin-même dans la résidence, a par ailleurs indiqué le directeur général de l'association Abrapa, Jean Caramazana. Cet incendie survient au lendemain d'un autre sinistre qui a fait quatre morts, deux adultes et deux enfants, à Strasbourg.