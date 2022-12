Avignon : deux jeunes hommes tués par balles dans une fusillade au quartier Saint-Jean

Deux jeunes hommes âgés de 18 et 25 ans ont été tués par balles mercredi soir à Avignon, apparemment par des tirs de fusil automatique type kalachnikov, a-t-on appris jeudi de sources policières et judiciaire. La fusillade s'est produite peu après 23 heures dans le quartier Saint-Jean, connu pour abriter des trafics de drogue, ont indiqué ces sources, confirmant une information de La Provence. L'enquête a été confiée à la police judiciaire.

Un adolescent tué en octobre

Le Vaucluse et notamment Avignon ont connu plusieurs événements du même genre ces derniers mois. Fin octobre, un adolescent de 16 ans avait ainsi été tué par balles sur un point de vente de drogues, dans un autre quartier sensible d'Avignon, Monclar. Deux hommes de 20 et 34 ans avaient été tués par balles fin mai 2021 dans ce même quartier Monclar, "manifestement dans un contexte de guerre des gangs liée au trafic de drogue" selon la justice.

Moins d'un mois plus tôt, le 5 mai 2021, c'est un policier qui avait été tué, alors qu'il intervenait près d'un point de trafic de drogue dans le centre d'Avignon. Son décès avait suscité une vive émotion et nourri la colère des syndicats de policiers.