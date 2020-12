Quand l'approche de Noël favorise les vols à l'étalage

"On a beaucoup de marchandises, on peut prendre une boîte et partir avec sans trop de problèmes, donc il faut être vachement vigilant", déplore le vendeuse d'un magasin de figurines à collectionner à Dammartin-les-Goële, en Seine-et-Marne. C'est le dernier jour pour finir ses cadeaux et ses courses pour le réveillon de Noël, alors dans les magasins, il y a foule. Les stocks sont pleins, les caisses sont remplies et les tentatives de braquage ou de vol à l’étalage augmentent.

"Voir des gendarmes nous rassure"

Les gendarmes doivent redoubler de vigilance. Ils ont notamment renforcé leurs patrouilles dans les boutiques du centre commercial Saint-Mard en effectuant trois à quatre fois plus de passages. "Il convient de rester vigilant à toute la délinquance qui est générée par cette période de fêtes de fin d'année, comme les vols à l'étalage ou les vols à main armée", précise le capitaine Laurent, qui gère les équipes.

Et dans la boutique de figurines, où les produits sont à portée de main "le fait de voir les gendarmes tourner, ça nous rassure", confie la vendeuse. À quelques pas, le directeur du Carrefour, Marc Dekivère assure qu'il y a "une vraie évolution sur les vols à l'étalage" pendant les fêtes. Le directeur de ce magasin, qui attire aux alentours de 3.000 personnes par jour, a remarqué au moins "2-3 interpellations par jour, que ce soit aussi bien pour du foie gras, de l'alcool ou d'autres produits festifs. Voire même des cadeaux de Noël". Avant d'ajouter ironiquement : "Forcément, ce n'est pas cher quand on les vole..."

Un travail de prévention

Pour éviter cela, les commerçants ont le numéro direct des gendarmes. Et ces derniers réalisent tout un travail de prévention pour "améliorer la vidéoprotection" ou encore "conseiller [les commerçants] sur leurs manières de gérer les enveloppes qu'ils peuvent aller déposer en banque", rappelle le capitaine Laurent.

Des groupes de messagerie privée, regroupant gendarmes et commerçants, commencent ainsi à être mis en place. Un moyen rapide pour diffuser une information au plus grand nombre.