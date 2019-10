Attaque à la Préfecture de police: "Il voulait quitter la préfecture, il n’était pas bien là-bas"

REPORTAGE

Alors que les enquêteurs cherchent à comprendre les motivations qui ont poussé un agent administratif de la préfecture de police de Paris à tuer jeudi quatre fonctionnaires à coups de couteau, tous les voisins qu'Europe 1 a rencontrés le décrivent comme un homme discret et poli. "Il était bien rasé, habillé normalement", souligne Éric, gardien de la résidence à Gonesse, dans le Val-d’Oise, où vivait l’homme avec son épouse et ses deux enfants.

Si l’auteur de la tuerie était musulman pratiquant, aucun signe le laissait penser à une radicalisation, selon Éric. "J’ai été surpris car jamais on aurait cru à un tel acte, rien ne m’a inquiété dans son comportement", ajoute-il.

"Avec son handicap, il ne pouvait pas s’exprimer, crier son désarroi"

L’homme de 45 ans, né à Fort-de-France, travaillait à la Direction du renseignement de la préfecture de police en tant qu’informaticien depuis 2003. Le couple souffrait de surdité. Patricia, qui se présente comme une amie, évoque une souffrance, un mal-être au travail chez l’assaillant. "Il voulait quitter la préfecture, il n’était pas bien là-bas, il n’en pouvait plus", confie-t-elle. "Avec son handicap, il ne pouvait pas s’exprimer, crier son désarroi. Je n’imagine pas qu’une personne comme ça soit capable de tuer quatre personnes sans raison."

L'incompréhension et l'émoi sont d'autant plus forts dans cette résidence tranquille de Gonesse, qu'elle abrite de nombreux employés de la préfecture de police. "Je suis choqué, je ressens de la tristesse et de la colère", admet Samy, gardien de la paix qui vient de découvrir que l’assaillant habitait dans son immeuble. "La police a déjà assez de soucis comme ça en ce moment, avec les risques d’attentat et les problèmes de suicides…"