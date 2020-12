Arrestation d'un policier parisien au cœur d'un trafic de véhicules volés

Un policier du XXe arrondissement de Paris, suspecté d’être un acteur incontournable d’un vaste trafic de véhicules volés, a été arrêté mardi matin. Il est suspecté d’avoir fait disparaître du fichier des voitures volées une centaine de véhicules. Ces voitures avaient été réellement dérobées mais, quand elles étaient retrouvées, les propriétaires n’étaient jamais prévenus. Et pour cause, le policier incriminé se serait chargé de les effacer du fichier national des voitures volées, tandis que des complices les revendaient avant d’en partager les bénéfices.

L’enquête, menée conjointement par l’Office central contre le crime organisé et par l’IGPN, la police des polices, dure déjà depuis des mois, sous commission rogatoire d’une juge d’instruction. On parle de vol et recel en bande organisée, association de malfaiteurs, corruption et modification d’un fichier de police.

Les soupçons des assureurs

Mardi matin, les investigations ont conduit à un vaste coup de filet en région parisienne, avec 15 personnes interpellées et placées en garde à vue, dont ce policier. Le juteux trafic était bien rôdé, mais ce sont les assureurs qui ont donné l’alerte, à force de voir dans leurs fichiers des voitures non restituées, alors qu'n’étaient plus signalées comme étant volées.