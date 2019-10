Arles : une tornade blesse cinq personnes et fait de gros dégâts matériels

Plus qu'un orage, c'est une tornade qui a frappé le quartier de Pont-de-Crau à Arles (Bouches-du-Rhône), mardi matin. Cinq blessés sont à déplorer et les dégâts matériels sont importants : toitures arrachées et arbres déracinés. Dans un camping, des mobile-home ont même été soulevés par le vent.

"Secoué, secoué, secoué !"

Jacques, qui séjourne en vacances dans la zone de la tornade, témoigne de sa frayeur : "Secoué, secoué, secoué ! Comme un Orangina ! Il y a des dégâts matériels. La caravane s'est élevée un peu puis elle est retombée sur ses béquilles. Je pense qu'elle n'a plus ses angles droits comme il faut. La voiture a pris aussi. Par terre, c'est un désastre, tout est éparpillé".

Mais cela aurait pu être pire, comme pour son voisin de camping. Le toit de sa caravane a complètement été arraché. En tout, 170 familles ont été sinistrées et beaucoup doivent être relogées.