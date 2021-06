Ardèche : un suspect en fuite après avoir poignardé ses parents

Vers minuit et demi dans la nuit de mardi à mercredi, un homme a appelé les gendarmes pour avouer avoir poignardé ses deux parents à Saint-Just-d’Ardèche en Ardèche. Il tenait des propos incohérents. Les gendarmes ont retrouvé le père décédé et la mère grièvement blessée au domicile familial. Le suspect, schizophrène et âgé de 37 ans, a pris la fuite à pied armé d’un couteau.

75 gendarmes à sa recherche

Un important dispositif de recherches a été déployé pour le retrouver : près de 75 gendarmes sont mobilisés, dont la gendarmerie du département de l’Ardèche avec le renfort de deux unités spécialisées, d’un hélicoptère de Lyon, et de négociateurs.

Plus d'information à suivre