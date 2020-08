Après un an de cavale, un Portugais suspecté de meurtre arrêté en France

Fin de cavale pour un Portugais de 21 ans qui était sous le coup d’un mandat d’arrêt européen. Recherché depuis un an par la justice portugaise, il a été interpellé en région parisienne mercredi dernier par les policiers de la Brigade nationale de recherche des fugitifs (BNRF) de la direction centrale de la PJ.

Un homme tué de deux balles dans la tête

Grâce à un renseignement recueilli et transmis via le réseau ENFAST, qui regroupe les services de police spécialisés dans la recherche de fugitifs en Europe, les enquêteurs français ont été mis sur la piste de cet homme soupçonné de meurtre au Portugal. Le 23 juillet 2019, une rixe entre bandes rivales avait éclaté en pleine nuit devant une discothèque de Boliqueime, dans l’Algarve. Le suspect aurait alors sorti un pistolet automatique de calibre 9 mm et tué un homme de deux balles dans la tête.

Sur la liste des personnes les plus recherchées du pays

Depuis, Antonio M. était introuvable pour autorités portugaises qui l’avaient inscrit sur la liste des personnes les plus recherchées du pays. Les investigations et surveillances menées par les policiers français ces derniers jours ont permis de localiser et repérer le jeune homme dans un pavillon de La Norville, dans l’Essonne, selon les informations recueillies par Europe 1. Il a été arrêté et incarcéré à la maison d’arrêt de Fresnes, en attendant de comparaître devant la justice française en vue de sa future extradition vers le Portugal où il devra répondre des accusations qui pèsent sur lui.