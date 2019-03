Angoulême : un lycéen agressé au couteau devant son établissement, trois personnes écrouées

Il s'agissait sans doute d'un guet-apens. Trois personnes ont été écrouées pour violences aggravées en réunion après avoir attaqué au couteau un lycée devant son établissement, vendredi 22 mars à Angoulême, rapporte Sud-Ouest.

Des blessures graves mais non mortelles. Les deux majeurs de 19 ans et le mineur de 16 ans ont été présentés au juge d'instruction, accompagnés de deux autres mineurs qui sont ressortis libres de l'audience mais sous contrôle judiciaire. L'un d'eux a été placé dans un foyer en dehors de la Charente, département dont fait partie Angoulême. Quant aux blessures de la victime scolarisée dans le lycée Jean-Rostand, elles sont graves mais non mortelles.