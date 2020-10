Alsace : interpellation d'un Italien soupçonné de 160 viols ou agressions en Allemagne

Un Italien de 52 ans a été interpellé vendredi dernier à Rumersheim-Le-Haut, près de Strasbourg, à la suite d'un mandat européen lancé il y a quelques semaines par l'Allemagne, où il est soupçonné d'avoir commis 160 viols et agressions sexuelles, a annoncé vendredi la police à l'AFP.

L'homme est soupçonné d'avoir, de 2000 à 2014, violé ou abusé sexuellement des enfants, notamment sa propre fille et les trois filles de sa maîtresse, selon les informations d'Europe 1. Inconnu des services de police en France, l'homme aurait perpétré tous ces crimes en Allemagne. Le pays a ouvert 122 enquêtes contre lui portant sur 160 faits de viols ou agressions sexuelles sur mineurs, a-t-on ajouté à la Brigade nationale de recherche des fugitifs (BNRF).

En fuite depuis le 7 octobre

Le suspect a quitté son domicile le 7 octobre, et les autorités allemandes ont perdu sa trace près de la frontière avec la France. Le 10 octobre, les autorités allemandes communiquent une liste des points de chute connus de l’homme en France, en région alsacienne. Ils envoient aussi une description de son véhicule, de type combi. Des surveillances sont alors mises en place. Le fourgon est finalement repéré, même si ses plaques ont été changées. Et le 16 octobre, l'homme est aperçu regagnant son véhicule et interpellé.

Il est actuellement détenu à Colmar dans l’attente de sa remise aux autorités allemandes.