PODCAST

La photo toute en contrastes de l’avis de recherche d’Estelle Mouzin, avec ses cheveux châtains, ses yeux verts et son pull-over rouge, est restée gravée dans la mémoire des Français. Ce pull rouge que l’on voit sur la photo, c’est celui qu’elle portait le jour de sa disparition, le 9 janvier 2003 dans la petite ville de Guermantes, en Seine-et-Marne. Pour Eric Mouzin, le père d’Estelle, ce vêtement est d’autant plus symbolique qu’il a été transmis en réalité de père en fille. “Le pull rouge, c’est toute une histoire…”, confie-t-il pour la toute première fois.

“Ce pull, c’était le mien.” Avec une émotion palpable, Eric Mouzin raconte dans le podcast “L’Ombre” qu’au départ, c’est la grand-mère d’Estelle qui l’avait tricoté pour lui. “Un pull comme ça, fait avec amour, ça ne se jette pas”, avait-elle protesté lorsqu’il avait voulu s’en débarrasser. Le pull a donc été détricoté et retricoté dans une taille plus petite pour qu’il puisse être porté par Estelle. Jusqu’au jour où la petite fille a été enlevée alors qu’elle rentrait de l’école, un soir d’hiver 2003.

Des années plus tard, quand les enquêteurs retrouvent sur un matelas qui a appartenu au tueur en série Michel Fourniret un morceau de fil de laine rouge, un terrible scénario se dessine. “Il faut savoir si ce fil rouge peut correspondre au pull”, résume Eric Mouzin. Or, comme toutes les grands-mères qui tricotent, celle d’Estelle Mouzin “garde des bouts de laine pour réparer les trous”, confie-t-il encore. Cette fois, les policiers s’empressent donc de se rendre au domicile de la grand-mère d’Estelle pour comparer les restes de laine correspondant au pull rouge qu’elle a tricoté pour Estelle avec l’échantillon prélevé chez Michel Fourniret. Les tests effectués confirmeront qu’il s’agit bien du même fil. C’est un des éléments matériels qui permettront d’établir avec certitude un lien entre la disparition d’Estelle Mouzin et l’ombre de Michel Fourniret.

“Il y a donc ce ‘fil rouge’ qui s’établit dans l’espace et le temps, entre le bout de fil trouvé [chez Michel Fourniret, NDLR] et le bout de fil qui a servi à tricoter le pull. L’analyse du fil rouge, qui porte bien son nom, je trouvais ça très symbolique, en fait”, souligne Eric Mouzin, encore aujourd’hui bouleversé par ce détail.

Pour découvrir d’autres éléments jusque-là méconnus du public sur l’affaire Estelle Mouzin, écoutez le podcast Original “L’Ombre”, une contre-enquête de Chloé Triomphe produite par Spotify et Europe 1 Studio.

"L’Ombre", un podcast Original produit par Spotify et Europe 1 Studio Journaliste : Chloé Triomphe Réalisateur : Christophe Daviaud Production Europe 1 Studio : Fannie Rascle Production Spotify : Laura Cordier et Claire Hazan