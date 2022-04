Affaire de l'inconnu de la poste : Mamadou Diallo acquitté «au bénéfice du doute»

Mamadou Diallo est sorti libre de prison. Lundi soir, le principal suspect du meurtre de la postière de Montréal-la-Cluse en 2008 a été acquitté après une semaine de procès et cinq heures de délibéré. Un nouveau rebondissement dans une affaire au dessus de laquelle l'ombre de l'acteur Gérald Thomassin, longtemps soupçonné mais qui a subitement disparu il y a 3 ans, n'a cessé de planer.

Même acquitté, Mamadou Diallo a eu du mal à sortir de sa prison de Bourg-en-Bresse. La faute à des complications administratives qui ont failli lui faire passer une nuit supplémentaire en détention. Une prolongation inenvisageable pour son avocate qui a multiplié les démarches. Finalement, vers 1h du matin, Mamadou Diallo sort libre, accueilli par sa famille.

"C'est un soulagement. J'ai quand même de la peine pour la famille de la victime. Il ne faut pas oublier qu'une femme est morte, tuée sauvagement. Mais depuis le début je clamais mon innocence. Aujourd'hui la justice m'a entendu donc je les remercie pour ça", s'est exprimé Mamadou Diallo.

"Une victoire de la justice"

"C'est la victoire de la justice", a déclaré son avocate, maitre Sylvie Noachovitch. "Merci à ces jurés qui ont eu le courage d'affronter une audience qui a été difficile. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que justice soit rendue."

Mamadou Diallo a donc été acquitté au bénéfice du doute. Mais aussi parce que l'ombre de Gérald Thomassin, l'ancien acteur, toxicomane et violent, longtemps soupçonné dans ce dossier avant de bénéficier d'un non-lieu et de disparaître, a plané en permanence sur les débats. Les proches de la postière sont déçus, explique leur avocate Maitre Séverine Debourg : "Ils sont KO debout car ils ne s'attendaient absolument pas du tout à ça. Et Mamadou Diallo ne les a pas convaincus de son innocence". Le parquet a dix jours pour faire appel, ce qui entrainerait un second procès.