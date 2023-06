Accident mortel de manège à Saintes : un contrôleur technique mis en examen

Un contrôleur technique a été mis en examen pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui, après l'accident de manège qui a tué début octobre un adolescent à Saintes dans le département de la Charente-Maritime, a annoncé le parquet lundi. Les investigations et expertises ont relevé "de graves manquements dans l'entretien et la maintenance du manège, ainsi que dans les contrôles de vérification périodique prescrits par la réglementation", précise-t-on de même source.

Le contrôleur technique mis sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer son activité professionnelle

Le contrôleur technique - il s'agit d'un Corrézien âgé de 61 ans - a été mis sous contrôle judiciaire avec notamment interdiction d'exercer son activité professionnelle. Il s'agit d'une nouvelle mise en examen après celle du couple de forains exploitant le manège pour homicide involontaire mi-octobre.

Le 9 octobre, la victime avait été éjectée d'une attraction de type chenille alors que celle-ci prenait de la vitesse. Transporté dans un état grave au CHU de Poitiers, l'adolescent de 16 ans est décédé "des suites directes de ses blessures", avait précisé le procureur Benjamin Alla au lendemain du drame.