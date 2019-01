Accident de voiture à Lyon : deux morts, deux en urgence absolue

Un accident de voiture dramatiquement spectaculaire s'est produit dimanche matin sur la bretelle d'autoroute qui traverse Lyon, deux jeunes passagers d'une vingtaine d'années sont morts et deux autres sont gravement blessés, a-t-on appris de sources concordantes.

Une chute de plusieurs mètres en contre-bas. Vers 4 heures du matin, une voiture qui venait de l'Autoroute A7 aurait raté un virage au niveau de la gare Perrache et est tombée de plusieurs mètres en contre-bas, rapportent les pompiers et la CRS autoroutière en charge de l'enquête. Deux jeunes d'une vingtaine d'années sont morts sur place et deux autres passagers ont été transportés à l'hôpital en urgence absolue.

Des prélèvements ont été effectués sur les deux victimes et seront connus en début de semaine. L'enquête devra aussi déterminer l'allure du véhicule alors que la vitesse est limitée à 70 km/h sur ce tronçon autoroutier qui traverse