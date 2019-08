Accident de la route près de Lyon : le bilan passe à cinq morts

La quatrième passagère d'une voiture violemment accidentée dans la nuit de samedi à dimanche à Vénissieux en banlieue lyonnaise est décédée, portant à cinq le nombre de personnes mortes dans l'accident, a appris lundi l'AFP de source policière.

Quatre jeunes femmes et le conducteur

Quatre jeunes femmes âgées de 17 à 21 ans et le conducteur âgé de 21 ans - originaires de Vénissieux, de Lyon et de la Loire - ont perdu la vie dans cette sortie de route survenue vers 4h40. La voiture conduite par le jeune homme circulait à vive allure sur une avenue de Vénissieux et a dépassé un véhicule au niveau d'un feu, avant de se rabattre en percutant un terre-plein séparant les deux voies de circulation. Le conducteur a perdu le contrôle de la voiture qui a percuté de plein fouet le mur d'un bâtiment industriel.

L'enquête sur les circonstances du drame se poursuit avec des analyses toxicologiques, selon la source.