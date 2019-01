A Saint-Etienne, une cabane de "gilets jaunes" incendiée

Quatre individus ont incendié une cabane de "gilets jaunes" et auraient aspergé de carburant ses deux occupants dimanche matin à Saint-Etienne, ont rapporté la police et l'une des victimes. Selon la plainte déposée par l'un des deux occupants, deux hommes et deux femmes auraient pénétré vers 06h dans la construction en bois d'une cinquantaine de mètres carrés - chauffée par un poêle à bois et éclairé par un groupe électrogène - avec des jerricans remplis de produit inflammable.

Les deux occupants et un chien aspergés d'essence. Ils en auraient déversé sur des éléments en bois de la cabane tout en ordonnant à l'homme et à la femme présents, âgés d'une cinquantaine d'années, de quitter les lieux. Face à leur refus, ils les auraient également aspergés de produit inflammable, ainsi que le chien appartenant à la femme, indique encore la plainte. Devant la détermination affichée par leurs agresseurs, une des victimes présumées a raconté à l'AFP avoir rapidement "quitté le baraquement qu'ils ont aussitôt incendié".

Des anciens "gilets jaunes" exclus ? Selon elle, les quatre individus recherchés ne sont pas inconnus des "gilets jaunes" du campement du quartier stéphanois de Méons puisqu'ils en auraient été exclus. L'enquête en cours, avec des réquisitions effectuées pour exploiter une caméra de vidéo-surveillance située à proximité, a été confiée à la sûreté départementale de la Loire.