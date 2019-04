Une octogénaire égorgée dans son appartement à Vienne

Une octogénaire a été retrouvée la gorge tranchée à son domicile de Vienne, dans l'Isère, et son meurtrier présumé arrêté rapidement, a appris l'AFP mardi de sources policières et judiciaires. Cette macabre découverte a été faite à la suite d'une intervention des secours chez une voisine de 72 ans, blessée pour sa part à coups de couteau au niveau de la main par le même suspect et transportée à l'hôpital de Vienne, sans que ses jours ne soient en danger, a indiqué la police.

L'auteur présumé des faits déjà condamné à douze ans de réclusion en 2003

Au vu des antécédents judiciaires de l'auteur de l'agression, déjà condamné pour meurtre, les policiers ont décidé d'entrer dans son appartement, situé à l'étage supérieur. Ils ont alors découvert dans une chambre le corps d'une femme de 85 ans égorgée à l'arme blanche, a expliqué la police.

Vers 21 heures, la police a interpellé l'homme de 65 ans, trouvé en possession du couteau, et l'a placé en garde à vue dans l'enquête ouverte pour "homicide et violence avec arme sur personne vulnérable", a indiqué le parquet de Vienne. L'auteur présumé des faits, qui partageait le domicile de la victime décédée, avait été condamné à douze ans de réclusion criminelle en 2003 pour homicide, a précisé cette source.